Spritpreise klettern nach oben : Teure Zeiten auch für Zweibrücker Autofahrer

Dutzendweise Knallerpreise: So viel kostete Benzin am Freitagnachmittag in Zweibrücken. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Der Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise immer höher. Auch die Zweibrücker spüren dies schmerzhaft. Egal, an welche Tankstelle ihres Vertrauens sie sich am Freitag wandten – die Preistafeln verkündeten allesamt Unerfreuliches.

Laut Aral kostete ein Liter Diesel in Luxemburg am Freitag 1,54 Euro, der Liter EuroSuper95 1,65 Euro. Nun liegt Frankreich ja so nahe. Dort sind die Preise nicht ganz so günstig. Aber immerhin: An Aral-Tankstellen in Frankreich mussten Autofahrer am Freitag für den Liter Diesel 1,77 Euro bezahlen und für den Liter EuroSuper95 1,80 Euro.