Kunst-AG des Hofenfels-Gymnasiums : Einblick in die Geheimnisse der Druckkunst

Viele interessierte Besucher ließen sich von der Kunst-AG des Hofenfels-Gymnasiums im Zweibrücker Erlebnis-Druckmuseum in die Geheimnisse der Druckkunst einweihen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Der Tag der Offenen Tür zum bundesweiten Tag der Druckkunst stieß auf reges Interesse. Die Kunst-AG des Hofenfels-Gymnasiums zeigte und erklärte unterschiedliche Drucktechniken und präsentierte ihre Werke. Anita Schäfer erinnerte an über 20 Jahre Förderverein.

„So müsste es hier immer zugehen!“ Das dachte nicht nur Kurt Werle, einer der letzten Druckermeister Deutschlands und Hüter des Zweibrücker Erlebnis-Druckmuseums in den Räumen des ehemaligen Merkur-Drucks in der Luitpoldstraße. Am 15. März, dem bundesweiten Tag der Druckkunst, hatte die Druck-AG des Hofenfels-Gymnasiums – vertreten durch Johanna Baier, Leo Frevel, Janosch Fuhrmann, Lucas Mendes-Zoglio, Jonas Reschke, Lou Rottländer, Iris Seyler, Katharina Weckbecker und Kurt Werle – zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Mit strahlenden Gesichtern nutzten die jungen Künstlerinnen und Künstler die Gelegenheit, um neue Projekte zu erdenken und zu realisieren. An dem großen Arbeitstisch entstanden beispielsweise Linolschnitte, die später als Druckvorlagen dienten und neue Plakatdrucke hervorbrachten. „Mist, ich habe vergessen, dass ich ja spiegelbildlich ausritzen muss“, fiel Jonas Reschke mittendrin auf. Er tröstete sich: „Macht nichts, das ist der Blick aus der Perspektive des Künstlers!“, widmete er sein Werk kreativ um.

Info Gautschen ist ein bis ins 16. Jahrhundert rückverfolgbarer Buchdruckerbrauch, bei dem ein Lehrling nach bestandener Abschlussprüfung im Rahmen einer Zeremonie in einer Bütte untergetaucht und/oder auf einen nassen Schwamm gesetzt wird. In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet der Begriff „Gautschen“ den ersten Entwässerungsschritt nach dem Schöpfen des Papiers, das Ablegen des frisch geschöpften Papierbogens vom Sieb auf eine Filzunterlage.

Lucas Mendes-Zoglio arbeitete an einer Vorlage für einen Wasserstrudel, dessen spiralförmig ausgeschnittenen Punkte später einen weißen Glitzereffekt hervorbringen sollen. „Wir hätten auch so Spaß gehabt“, darin war sich die Gruppe, die ganz selbstständig in Gemeinschaft ihre Projekte entwirft und umsetzt, einig. Doch dann freuten sie sich doch über das rege Interesse ihrer Angehörigen oder ihrer ehemaligen Lehrkräfte.

Renate Strassel, pensionierte Grundschullehrerin der Thomas-Mann-Schule, begleitet seit Jahren den Werdegang ihrer ehemaligen Schützlinge, voller Freude über die erhaltene Verbindung über die gemeinsame Schulzeit hinaus. Sie ist angetan von der alten Handwerkskunst, der Kreativität und dem Miteinander der AG. Voller Stolz betrachtete sie die Werke, ließ sich in manche Technik einweihen und bestaunte das gelbe Plakat zum Tag, das die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Kurt Werle zum Gedenktag an die „Schwarze Kunst“ gedruckt hatten.

Lina Manuel erklärte ihrer Oma, Gerda Hettrich, wie ihr Hochdruck funktioniert. Interessiert ließ sich die Bundenbacherin zeigen, wie ein Rahmen auf der Druckerpresse erstellt wird und wie die gerahmte Blumenvase vom Linolschnitt in bunten Farben auf Papier entstand. Sie war begeistert, wie „allein und unabhängig“ die Schülergruppe agierte und sich künstlerisch verwirklichte.

Kulturdezernentin Christina Rauch würdigte, dass die Schätze des Erlebnis-Druckmuseums in Zweibrücken wie die vielfältige Sammlung an Druckmaschinen, mehrere historische Handpressen sowie umfangreiches Setzmaterial durch die Kunst-AG zum Leben erweckt werden. Die ehemalige Lehrerin erinnerte an die Verbreitung liberaler Ideen, die im Hambacher Fest von 1832 und der Bewegung von 1848 gipfelten: „Wir befinden uns hier auch an einem Ort des lebendigen Kulturerlebens, der Wissensverbreitung und der Demokratiegeschichte. Der Druck, die Presse, die schriftliche Verbreitung von Informationen waren die Grundpfeiler historischer Entwicklungsprozesse.“ Sie dankte den Schülern der Kunst-AG und deren Leiterin, Iris Seyler, sowie Kurt Werle für ihr „Engagement und ihre Begeisterung“ ebenso, wie der Vorsitzenden des Fördervereins Erlebnis-Druckmuseum, Anita Schäfer.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete nahm sich viel Zeit für die Schülerinnen und Schüler. Besonders fasziniert war sie von dem Bild mit dem aufgeplusterten Vogel, dem Lou Rottmann den Titel „Kannibalismus“ gegeben hatte. Die Oberstufenschülerin beschrieb: „Das ist ein neuseeländischer Kiwi-Vogel, der gerade eine Kiwi verspeist.“ Als Tiefdruck angelegt, hatte sie das Tier und seine Beutefrucht mit filigranen Strichen in eine Zinkvorlage gekratzt. „Es geht nicht einmal so schwer“, erklärte sie auf Nachfrage, „aber das Kratzgeräusch ist sehr unangenehm.“

Anita Schäfer wiederum erzählte den staunenden Schülern von den Aktivitäten des Fördervereins seit dessen Gründung vor über 20 Jahren. Dazu gehört beispielsweise die Mitgestaltung beim historischen Umzug am 3. Oktober 2010 in mittelalterlicher Kleidung, der Entwurf eines Stadträtsels, das Projekt „Zweibrücker Alphabet“. Außerdem besuchte Prinz Leopold von Bayern das Erlebnis-Druckmuseum. Darüber hinaus nahm der einst rührige Förderverein an den Landgrafentagen teil und führte eine „Gautschfeier“ durch (siehe Info). „Natürlich wurde zu jeder Veranstaltung ein Gedenkblatt entworfen, das immer vor Ort gedruckt wurde“, bestätigte Anita Schäfer. Die Vorsitzende des Fördervereins warb: „Es wäre schön, wenn auch der eine oder andere Jugendliche unserem Verein beitreten würde, um das Druckmuseum mit neuen Ideen zu beleben.“ Interessenten jeden Alters wenden sich an Anita Schäfer unter schaeferanita@t-online.de.