Dritte Auflage : „Historisches Flugplatzrennen“ am Wochenende

Zweibrücken Der Veranstalter verspricht einen „sehr hohen Mix aus allem, was Räder hat“ – und „soziale Preise“ für die Tickets.

Mit einem guten Nennergebnis startet die Organisation des „Historischen Flughafenrennen Zweibrücken“ in den Endspurt. Dazu Veranstalter Wolfgang Heinz „Trotz der für Veranstalter schwierigen Zeiten haben wir mit rund 200 Fahrerinnen und Fahrern ein gutes Nennergebnis erreicht. Wir können den Besuchern damit am 24. und 25. September 2022 wiederum eine tolle Marken und Modellvielfalt präsentieren. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Es haben sich aus deutschen Renn- und Oldtimerserien im Bereich Zwei- und Vier-Rad viele Teilnehmer bei uns im Rennbüro in Losheim am See angemeldet“ so Heinz. „Das beginnt mit den spektakulären Seitenwagen aber auch Motorrädern aus der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft und aktuellen Rennserien. Dazu gesellen sich jede Menge Formel- und Rennwagen bis zu Oldtimern. Die Besucher erwartet ein sehr hoher Mix aus allem was Räder hat und das nicht auf einer permanenten Rennstrecke, sondern auf einem aktiven Flugplatz.