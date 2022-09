Bauausschuss : Breitensteinstraße: Baustelle weniger schlimm als gedacht

Die Baustelle in der Breitensteinstraße in Mittelbach ist bei weitem nicht so problematisch für Eltern und Kinder - die etwa zur Kita oder Grundschule wollen - wie zuvor befürchtet. Das wurde jetzt im Bauausschuss deutlich. Der UBZ betonte, dass es keine Gefahrenstellen gibt. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Zweibrücken Groß war die Sorge bei Anwohnern der Breitensteinstraße in Mittelbach, dass die Sanierung für ernste Probleme sorgen könnte. Vor allem Eltern mit Kindern hatten sich, wie berichtet, besorgt gezeigt, dass der Weg durch die Baustelle hindurch zur Gefahrenquelle werden könnte.

Doch es ist bei weitem nicht so schlimm gekommen, wie in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses (wir berichteten) deutlich wurde. Am Ende der Sitzung informierte die Stadt über aktuelle Baumaßnahmen – die Breitensteinstraße war ein Thema. Steffen Mannschatz vom UBZ erklärte, er sei selbst vor Ort gewesen, um sich ein Bild zu machen. Eltern und Kinder seien „normal den Weg hoch- und runtergekommen“, so seine Beobachtung. Von Gefahr keine Spur. „Wenn Kinder im Wald spazieren, kann mehr passieren“, merkte Mannschatz an.