Rätseln Sie mit! : Blassgrün und abwaschbar

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Es gab ja mal eine Zeit, da wurden Badezimmer noch bis unter die Decke gefliest und auch so manchen Gebäuden wurden von außen die Kacheln verpasst. Und so zeigt auch hier eine Wand in einem Grün, wie es für ein bestimmtes Jahrzehnt typisch war, die Zeichen der Zeit. Doch wo finden sich die Platten? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.