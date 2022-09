Merkur-Fotorätsel : Vom Wandel auf dem Lande

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

„So ändern sich die Zeiten“, steht auf dieser Hauswand, die halb im Schatten verschwindet. Dieser Satz sagt das aus,was einem selbst bei genauerer Betrachtung des Bildes wohl auch auf der Zunge liegt. Damals, als man noch mit dem Wagen auf dem Feld unterwegs war. In bäuerlicher Landschaft befindet es sich, doch wo in Zweibrücken-Land genau? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.