Parking Day in Zweibrücken : Erlebnisraum statt Abstellplatz

Zweibrücken Ein Parkplatz lässt sich weit vielfältiger nutzen, als zum Abstellen von Autos. Das bewies eindrucksvoll der erste Zweibrücker Parking-Day.

Viele Passanten folgten der herzlichen Einladung „immer rein in die Gudd Stubb“ und ließen sich auf einem der nostalgischen Küchenstühle an passend gedeckten Tischen mit selbst gebackenem Kuchen, Apfelkompott-Müsli-Crème oder Bio-Apfelsaft verwöhnen, bei einem „guten Pläuschchen“. Die Äpfel waren von den mit Gelben Bändern als „nimm mich mit“-ausgezeichneten Bäumen im Beckerswäldchen selbst gesammelt und verarbeitet.

Musikalisch unterhalten wurden sie mit mitreißenden Klängen der Irischen Band Big Fairies. Die Musikerinnen und Musiker sind begeistert von der Aktion des „Parking Day“, mit der die Zweibrücker Umwelt-Initiative ZW-vernetzt zu einer Umnutzung der sonst den Autos vorbehaltenen Parkplätze aufgerufen hatte. Sängerin Nicole Flesner bedauert, auf Grund des dünn gesäten Nahverkehrs doch auf das Auto angewiesen zu sein. Allerdings befürwortet sie, ebenso wie zahlreiche Aktive an den insgesamt 16 Aktionsständen an sechs verschiedenen Standorten in der Innenstadt sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher, an Stelle der versiegelten Bodenflächen lieber die Parkhäuser zu nutzen, in denen auf weniger Grundfläche eine Vielzahl an Autos untergebracht werden können und die, vertikal begrünt, dennoch zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen können.