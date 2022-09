Parkflächen neu nutzen : Zweibrücken lädt für diesen Samstag zum „Parking Day“ ein

Seit 2005 wird der „Parking Day“ weltweit gefeiert. Zweibrücken begeht diesen Aktionstag am Samstag erstmals. Hamburg ist schon länger dabei. Unser Foto zeigt einen Eindruck vom dortigen „Parking Day“ im September 2020. Foto: dpa/Georg Wendt

Zweibrücken Initiative „Zweibrücken vernetzt“ und Stadtmarketing laden Bürger dazu ein, Parkplätze und Parkhäuser einmal ganz anders zu nutzen und zu erfahren.

Damit hat es laut Mit-Initiatorin Karin Grgic folgende Bewandnis: „Ziel ist es, zu zeigen, dass viel wertvoller Lebensraum mitten in der Stadt für parkende Autos reserviert ist und damit einer ,lebendigen‘ Nutzung entzogen wird. Vieles wäre möglich, wenn die Innenstadt den Menschen und nicht primär den Autos Raum einräumen würde.“

Der „Parking Day“ werde schon seit 2005 in vielen Städten auf der ganzen Welt gefeiert – „nun auch bei uns“, freut sich Grgic.

Eine spannende Aktion, bei der das Stadtmarketing gerne kooperiert, wie City-Managerin Petra Stricker erklärt. Auch sie lädt die Bürger dazu ein, am Samstag die Innenstadt ganz neu zu nutzen, mit anderen Augen zu sehen und so ganz neue Erfahrungen zu sammeln.

Aber wie eigentlich? Grgic und Stricker geben hierzu Beispiele: Der Parkplatz an der Karlskirche könnte zum Spielplatz werden, der Parkplatz am Schloss oder der an der Kirche Heilig-Kreuz könnte mittels Picknickbänken zu einem lauschigen Plätzchen umfunktioniert werden.