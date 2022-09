Rastatter Prozesse : Erinnerung an ein vergessenes Nachkriegs-Tribunal

Zweibrücken Im Foyer des Pfälzischen Oberlandesgerichts ist die Ausstellung „Die Rastatter Prozesse – NS-Verbrechen vor Gericht“ zu sehen.

An dieses kaum bekannte Oberste Gericht der französischen Besatzungszone, das am 2. März 1946 im Rastatter Schloss eingerichtet wurde, erinnerte am Donnerstagabend Elisabeth Thalhofer, die Leiterin der Rastatter Erinnerungsstätte für Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte, einer Außenstelle des Bundesarchivs, im Zweibrücker Schloss, dem Sitz des Pfälzischen Oberlandesgerichts (OLG). Dorthin hatte sie 21 Tafeln mit Bildern und Dokumenten der Wanderausstellung „Die Rastatter Prozesse – NS-Verbrechen vor Gericht“ mitgebracht. Die Schau ist bis zum 9. November im OLG-Foyer zu sehen. Hausherr und OLG-Präsident Bernhard Thurn lud am Donnerstag alle geschichtsinteressierten Bürgerinnen und Bürgern ein, die neue Ausstellung im Zweibrücker Schloss zu besuchen. Hier geben Bilder und Dokumente aus dem Bundesarchiv, dem Kreisarchiv und dem Stadtarchiv Rastatt sowie aus französischen Archiven Aufschluss über die Geschichte des Tribunal Général. „Die Rastatter Prozesse sind Nürnberg im Kleinen“, sagte Erinnerungsstätten-Leiterin Thalhofer. Die Ausstellung zeige, wie die abscheulichen Verbrechen des Personals hauptsächlich in den NS-Lagern in Südwestdeutschland – beispielsweise im Lager Neue Bremm in Saarbrücken – durch die Justiz aufgearbeitet wurden.