2022 steigt Preis um fast 47 Prozent : Gasumlage treibt den Gaspreis nach oben

Alles muss auf den Prüfstand: Dieses Leitmotiv hat die Bundesregierung in Sachen Energieeinsparung vorgegeben – und auch in Zweibrücken prüfen das Rathaus und die drei Töchter der Stadt (Stadtwerke, UBZ und Gewobau), wo es Einsparpotentiale gibt. Das hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) vor kurzem, wie berichtet, im Stadtrat angekündigt. Und das gilt auch für die tägliche Arbeit der Stadtwerke, wie deren Geschäftsführer Werner Brennemann erklärt. Vor allem an das von den Stadtwerken betriebene Hallenbad werden viele Bürger jetzt denken. Gerade angesichts der bundesweiten Diskussionen darüber, ob die Bäder ihre Wassertemperatur senken sollen oder wie es mit den oft parallel betriebenen Saunen ausschaut. Brennemann sagte: „Natürlich werden wir eine Prüfung der Wassertemperatur vornehmen.“ Soll die Temperatur um ein Grad gesenkt werden oder mehr – oder weniger? Das wird jetzt die Frage sein. Beschlossen sei hier noch nichts, merkte der Stadtwerke-Chef an. Vielleicht werde den Badbetreibern aber auch die Entscheidung abgenommen. „Es ist nicht auszuschließen, dass die Bundesregierung bei einer sich weiter zuspitzenden Gasknappheit festlegen wird, dass die Bäder zu schließen sind.“ Sollte dies tatsächlich so kommen, wäre auch die Frage entschieden, was mit der Sauna im Badeparadies passiert. Diese ist energieintensiv. Brennemann sagte, in der Corona-Pandemie seien die Öffnungszeiten für die Sauna bereits gekürzt worden; dies werde man nun auf jeden Fall beibehalten. Ein Zurück zu den alten Zeiten werde es zumindest so schnell nicht mehr geben. Zu der jetzt abgelaufenen Freibad-Saison (diese Einrichtung wird ebenfalls von den Stadtwerken betrieben) sagte er, dass die Saison keinesfalls herausragend gewesen sei. „Selbst an wirklich heißen Tagen, an denen man meinen konnte, dass jetzt richtig viele Leute kommen, war teilweise gar nicht so viel los.“ (eck)