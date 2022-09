Ausbildungs-Projekt : Zadra-Azubis gehen unter die Imker

Zweibrücken Den Lohn monatelanger Arbeit konnte eine Gruppe von Zadra-Azubis jetzt ernten.

(red) Mit viel Liebe und Sorgfalt haben die Auszubildenden der Zadra-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein Zweibrücken und Umgebung e.V. ihren eigenen Honig gemacht. Über Monate hinweg haben sie die Bienenvölker im Zweibrücker Wildrosengarten betreut und gepflegt. Jetzt wurden sie mit dem ersten Honig für ihre Arbeit entlohnt.

Erste Einblicke in das Imkern erhielten die Azubis bereits im April dieses Jahres in einem Jungimker-Theorie-Kurs. Hier wurde Grundwissen über Bienen, ihre Völker und die Imkerei vermittelt. Wenige Wochen später ging es mit Imkerschleier ausgestattet auf Erkundungstour der Bienenvölker. Zu guter Letzt durften die Azubis den Honig ernten, schleudern und in Gläser mit selbstentworfenem Etikett abfüllen. „Mit dem Finger durften wir Honig frisch aus der Wabe probieren, der war richtig lecker“, erinnert sich die Hotelfach-Auszubildende Iyansa Mwangi.