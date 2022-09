Andrang bei Info-Veranstaltungen der Gewobau : Der Beratungsbedarf und die Sorgen sind groß

Die Gewobau lud interessierte Bürger zu vier Veranstaltungen ein, um ihnen Tipps in Sachen Energieeinsparung zu geben. Am Mittwochabend war das letzte Treffen. Es fand in der neuen Mehrzweckhalle am Helmholtz-Gymnasium statt. Rainer Ringeisen, Energieberater der Stadtwerke (auf dem Podest) wurde mit etlichen Fragen und Sorgen konfrontiert. Der Andrang war so groß, dass einige Zuhörer im Hintergrund standen. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Wie lässt sich Energie einsparen? In vier Info-Veranstaltungen gingen Gewobau und Stadtwerke auf zahlreiche Fragen von Bürgern ein. Der Beratungsbedarf und die Verunsicherung sind groß.

Viele Bürger in Zweibrücken blicken besorgt auf den nahenden Winter. Das Wetter ist in den vergangenen Tagen spürbar abgekühlt, der Herbst hält bereits Einzug. Nicht mehr lange, dann wird es wieder kalt in der Wohnung. Die meisten Menschen drehen dann sicher mit bangem Herzen am Thermostat. Jeder Zentimeter „zu weit“ wird empfindlich ins Geld gehen. Die Energiekrise ist da. Und jeder fragt sich: Wie kann man zumindest ein wenig Energie einsparen, damit die Nebenkostenabrechnung im kommenden Jahr nicht ganz so katastrophal wird?

Die Gewobau hat vor diesem Hintergrund in den vergangenen Tagen zu insgesamt vier Info-Veranstaltungen eingeladen. Jörg Eschmann, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, hatte im Merkur erklärt, dass man gemeinsam mit dem Energieberater der Stadtwerke, Rainer Ringeisen, den Bürgern Tipps geben wolle.

Am Mittwochabend war die letzte dieser vier Veranstaltungen, sie fand in der neuen Mehrzweckhalle am Helmholtz-Gymnasium statt. Energieberater Ringeisen gab zahlreiche Ratschläge; der Andrang war groß, gut 50 Personen waren gekommen, einige standen im Hintergrund, da die Stühle nicht ganz ausreichten.

Die Zuhörer erfuhren, wie wichtig richtiges Lüften ist, dass ein Mensch pro Nacht 600 bis 800 Gramm Feuchtigkeit ausdünstet – und dass deswegen einmaliges Lüften am Morgen im Schlafzimmer nicht ausreicht. Es drohe Schimmel. Er sprach „das wohl heikelste Thema“ an: ein dauerhaft in Kippstellung befindliches Fenster im Schlafzimmer. Die Folge sei „ein schneller, hoher Wärmeabfluss“; es sei dringend anzuraten, sich umzustellen. Viele meinten, es ginge nachts nicht ohne Frischluftzufuhr. „Aber das ist oft eine emotionale Sache. Nach zwei Monaten haben Sie sich umgestellt.“ Es helfe oft schon, nachts die Tür zum Schlafzimmer leicht zu öffnen, so finde auch ein Luftaustausch statt.

Es gebe eine wichtige Faustregel zum korrekten Lüften: „Außentemperatur plus fünf Minuten.“ Heißt: Sind es aktuell 25 Grad, sollte das Fenster 30 Minuten lang zum Lüften geöffnet werden. Ringeisen fragte, ob es wirklich notwendig sei, jeden Tag zu duschen. „Früher war am Samstag Badetag“, sagte er. Den Rest der Woche sei der Waschlappen genutzt worden. „Wir haben damals auch nicht gestunken“, merkte er an – und einige unter den älteren Bürgern nickten mit dem Kopf.

Ringeisen warnte die Zuhörer vor zahlreichen „Energiefressern“ im Haushalt. Geräte würden im Bereitschaftsbetrieb viel Energie verbrauchen, im Kühlschrank liege die optimale Temperatur bei sieben Grad plus, im Gefrierfach seien es 18 Grad minus. „Weniger sollte es im Gefrierfach nicht sein, sonst verderben die Lebensmittel zu schnell.“

Ringeisen ging auf den Vorteil von LED-Lampen ein, auf Spülmaschinen, die man im Eco-Programm oder in einem normalen Programm laufen lassen sollte – dann dauere der Spülvorgang vielleicht drei Stunden, aber das sei üblicherweise kein Problem; „das Aufheizen des Wassers ist der größte Stromfaktor“, warnte er.

Die Bürger hatten im Anschluss etliche Fragen, etwa zum Lüften im Keller oder im Bad oder was sie bei undichten Fenstern tun sollten. Ringeisen ging auf alles ein, er machte darauf aufmerksam, dass die Stadtwerke Messgeräte verleihen, die den Stromverbrauch von Geräten überprüfen – allerdings seien diese sieben Geräte derart gefragt, dass die Wartezeit mehrere Wochen betrage. Der Energieberater verteilte ferner Infoblätter mit Tipps zu Heizen und Lüften, die schnell vergriffen waren.

Berni Düker, Aufsichtsratschef der Gewobau und SPD-Stadtrat, verfolgte die vielen Fragen der Bürger aufmerksam. „Es gibt eine große Verunsicherung bei den Menschen in Zweibrücken angesichts der Energiekrise“, sagte er. „Vieles ist ja auch noch unklar, etwa die Frage, wie die Gasumlage genau funktioniert.“

Die große Sorge vieler Menschen nicht nur in Deutschland: dass die Heizkosten in diesem Winter enorme Summen an Geld verschlingen werden. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Berni Düker, Aufsichtsratsvorsitzender der Gewobau, sieht eine große Verunsicherung bei den Bürgern. Foto: Veronika Hautz