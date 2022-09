Alte Ixheimer Straße : Noch dieses Jahr soll Baubeginn sein

Zweibrücken Der Verkehr rollt wieder durch die Alte Ixheimer Straße. Noch dieses Jahr will der Investor dort ein erstes Wohngebäude errichten. Kommt es dann wieder zu einer Sperrung? Das fragen sich nicht nur Anwohner. Ja, sagt das Bauamt. Aber diesmal nur halbseitig.

Geschafft. Die Alte Ixheimer Straße ist wieder frei. Jeden Tag rollt – wie zu alten Zeiten – eine Blechlawine durch diese wichtige Verkehrsader. Geschafft? Eigentlich fängt es jetzt erst richtig an. Sicher, die Straße war lange gesperrt, deutlich länger als ursprünglich geplant. Am 25. April ging es los, die Freigabe erfolgte am vergangenen Mittwochnachmittag.

Und diese Bauarbeiten werden jetzt erst in Angriff genommen. Goldnik und sein Geschäftspartner Johann Lutz starten mit ihrer gemeinsamen Firma Encore Immobiliengesellschaft auf dem Grundstück, auf dem früher das Gebäude mit dem Schuhmacher-Geschäft stand. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Goldnik: „Dieses Jahr noch soll der Baubeginn sein.“ Es entstehe ein Gebäude mit acht Wohneinheiten. Goldnik hatte bereits bei der Vorstellung der Pläne im April 2022 erklärt, es seien sieben Eigentumswohnungen plus ein Penthouse dort geplant. Aktuell rechnet Goldnik mit einer Bauzeit „von zwölf bis 18 Monaten“ – und merkt an: Man muss immer vorsichtig sein. In der Innenstadt zu bauen, ist schwieriger.“ Wenn alles gut läuft, könnte die Eröffnung Mitte 2024 sein.