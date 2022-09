Zweibrücker Stadtrat entscheidet über Jahresbilanz 2021 : Stadtwerke gehen gestärkt in die Krise

Die Stadtwerke Zweibrücken in der Gasstraße haben 2021 deutlich mehr Gas verkauft als 2020. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Der Gewinn der Zweibrücker Stadt-Tochter im jetzt vorgestellten Jahresabschluss 2021 ist gestiegen. Und steigt dieses Jahr sogar noch einmal deutlich – was allerdings nichts mit gestiegener Wirtschaftlichkeit zu tun hat.

Das ist wohl auch ein Zeitenwende-Zeichen: Der Gewinn eines städtischen Tochterunternehmens ist gestiegen – doch statt Freude darüber herrschte in der Zweibrücker Hauptausschuss-Sitzung gedrückte Stimmung.

Konkret ging es um den Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Zweibrücken GmbH, den der Hauptausschuss dem (diesen Mittwoch tagenden) Stadtrat einstimmig zur Annahme empfahl. Der sieht (bei einer Bilanzsumme von 52,30 Millionen Euro) ein Ergebnis vor Steuern von 2,26 Millionen vor – gegenüber 1,77 Millionen Euro im Vorjahr 2021.

Entsprechend steigt auch die Gewinnabführung an die beiden Stadtwerke-Anteilseigner von 601 000 Euro aus dem Geschäftsjahr 2020 auf 1,52 Millionen Euro für 2021. Davon fließen 836 000 Euro an die Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH (und damit letztlich indirekt die Stadt) sowie 156 000 Euro an die Münchener Thüga AG. (Alle Zahlen gerundet.)

„Das war rückblickend ein gutes Jahr – aber es werden ja Jahre mit Verlust kommen, befürchte ich“, sagte SPD-Finanzexperte Walter Rimbrecht, offensichtlich anspielend auf die Turbulenzen auf den Gas- und Strommärkten infolge des Ukraine-Kriegs und der gespannten Beziehungen zu Russland. Und fragte: „Wir die Thüga dann auch am Verlust beteiligt, nachdem sie jahrelang an Gewinnen beteiligt war?“ Ein Vertreter der Frankfurter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wikom, die den Stadtwerke-Abschluss geprüft hatte, antwortete: „Natürlich auch an Verlusten.“

Info Weitere Themen heute im Stadtrat Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung ab 17 Uhr im Ratssaal stehen außer dem Stadtwerke-Abschluss: Berichte über neues Rettungsdienstgesetz und Partnerstadt-Besuch in Barrie, Verschiebung Klimawandel-Anpassung Rosengarten, Gewobau-Jahresabschluss, Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben, Auftragsvergaben (unter anderem für Berufsschuldache und Kita-Neubau), Erhöhung Taxitarife, Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept und Anfragen von Ratsmitgliedern.

„Wir hatten gute Jahre, es wird schwierige Jahre geben“, sagte auch Bürgermeister Christian Gauf (CDU). Im Stadtwerke-Lagebericht gibt es dazu keine konkreten Aussagen. Denn, erklärt dort Geschäftsführer Werner Brennemann, die weitere Entwicklung sei „sehr schwer vorherzusagen“. Nicht nur wegen der schon erlebten Ungewissheiten bei den russischen Rohstoff- und Energielieferungen: „Zudem können sich hierbei Risiken aus der zukünftigen Strom- und Gasbezugspreisentwicklung ergeben, sofern diese Preissteigerungen aufgrund preis- oder kartellrechtlicher Vorgaben nicht in vollem Umfang an den Kunden weitergegeben werden können.“ Allerdings enthält der Lagebericht auch eine deutlich beruhigendere Feststellung: es seien „für die Zukunft keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden“.

Trotz der bereits massiven Auswirkungen der Ukraine-Krise wird für das Geschäftsjahr 2022 sogar ein weiterer Anstieg des Unternehmensergebnisses auf 4,11 Millionen Euro erwartet. Das allerdings geschieht nicht infolge besseren Wirtschaftens, sondern lediglich durch die zum Jahresbeginn 2022 erfolgte Überführung der defizitären Bäder-Sparte von der Stadtwerke Zweibrücken GmbH an die Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH.

Schon die Ergebnis-Verbesserung der Stadtwerke Zweibrücken GmbH 2021 gegenüber 2020 war entscheidend darauf zurückzuführen, dass sich der Bäder-Verlust auf 1,8 Millionen gegenüber 2,5 Millionen Euro verringerte. Wegen der Corona-Pandemie war das (energieintensive) Badeparadies häufig geschlossen, was Kosten offensichtlich verringerte. Im Strom-Wasser-Gas-Bereich verringerte sich dagegen 2021 die Ertragslage bereits um 0,2 Millionen auf 4,1 Millionen Euro. Ohne den kalten Winter und die dadurch hohen Gasverkäufe wäre der Ertrag niedriger gewesen.

Die verkauften Mengen in 2021 betrugen: Gas 298,4 Millionen Kilowattstunden (plus 14,6 Prozent), Strom 73,5 Millionen Kilowattstunden (plus 8,9 Prozent). Die Trinkwasser-Abgabe verringerte sich um 117 000 Kubikmeter (minus 5,9 Prozent).

Die Personalaufwendungen der Stadtwerke Zweibrücken GmbH lagen 2021 bei 8,6 Millionen Euro und 19 000 Euro unter dem Vorjahreswert. Im Jahresdurchschnitt waren 146 Menschen beschäftigt, zwei weniger als im Vorjahr. Die Materialaufwendungen stiegen um 1,8 auf 32,5 Millionen Euro.