Auftritt in der Festhalle : Karten gewinnen für Sven Hieronymus

Wer den Rocker vom Hocker gerne umsonst sehen möchte, ist hier genau richtig.

Sven Hieronymus (der Rocker vom Hocker) kommt am Freitag, 7. Oktober, mit seinem neuen Programm „Feuer frei!“ in die Zweibrücker Festhalle! Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. „Die Kinder sind zum Glück endlich ausgezogen, das schöne Leben steht vor der Tür. Dachte er. Doch dann steht nur seine Frau vor der Tür … mit einem Hund!“, heißt es im Pressetext zum neuen Programm. Man darf also gespannt sein auf neue Geschichten aus dem Hieronymus-Kosmus.

Oder per Email. Denn der Pfälzische Merkur verlost in Zusammenarbeit mit Kontrastbühne 5 x 2 Eintrittskarten. Einfach bis 5.10. eine Email mit dem Betreff „Hieronymus“ plus Name und Adresse an merkur@pm-zw.de schicken und mit etwas Glück gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.