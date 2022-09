Polizei sucht Zeugen : Schülerin fast in Auto gezerrt

Zweibrücken Nur das Eingreifen einer Zeugin hat offenbar am Freitag Schlimmeres verhindert.

(red) die Zweibrücker Polizei ist auf der Suche nach einem Unbekannten, der versucht haben soll, ein zwölfjähriges Mädchen zu verschleppen. Das Mädchen war am Freitagabend im Beisein ihres Vaters bei der Polizei erschienen und hatte angegeben, dass sie am Freitagmorgen um 7.15 Uhr in Höhe der Landauer Straße 51 von einem Mann angesprochen worden wäre. Sie sei auf dem Weg zum Schulbus gewesen und habe geweint, weil sie dachte, sie käme zu spät zur Schule. Ein Mann mit einem schwarzen Pkw habe angehalten und sie gefragt, ob alles in Ordnung sei und ob er sie in die Stadt fahren solle. Nachdem das Mädchen verneinte, wäre der Mann ausgestiegen, habe sie am Arm gepackt und in Richtung der geöffneten hinteren Tür der Beifahrerseite gezogen. Das Mädchen habe sich gewehrt und um Hilfe geschrien, wodurch ein Mädchen auf der anderen Straßenseite aufmerksam wurde und zu Hilfe eilte. So konnte sich das Mädchen losreißen und beide Mädchen rannten weg.