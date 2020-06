Für Kinder, Jugendliche und auch Eltern : Jugendkunstschule bietet Ferienkurse an

Zweibrücken Die Jungendkunstschule Zweibrücken hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt – für Kinder, Jugendliche und natürlich auch Eltern. Die Bandbreite reicht von „Blech-Treiben“ bis zum „Malen mit Tablets“.

Im Ferienkurs „Bildhauerei Sandstein und Ytong“ erwerben die Teilnehmer in der kreativen Arbeit mit Sandstein und Ytong handwerkliches Können und ein Gefühl für Proportionen, Gewichtung und Formen. Kurs 1 „Sandstein“ findet am Freitag, 11. Juli, von 10 bis 17 Uhr und am Samstag, 12.Juli, von 9 bis 14 Uhr statt. Kurs 2 „Ytong“ findet am Freitag 7. August, von 10 bis 17 Uhr und am Samstag, 8. August, von 9 bis 14 Uhr statt. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und Eltern. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro zuzüglich Materialkosten. Die Leitung übernimmt Raymond David. Kursort ist das Atelier des Dozenten in der Wattweilerstraße 58 A in Zweibrücken.