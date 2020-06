Diskussion über Bismarck-Denkmal : Dury: Vormärz-Kämpfer haben schon ein Denkmal im Herz der Stadt!

Zweibrücken Der ehemalige OLG-Präsident Walter Dury sieht die Vorkämpfer für Demokratie und Pressefreiheit in Zweibrücken bereits mit Denkmälern gut gewürdigt – auch im „Herz der Stadt“, Für Dury dagegen gehört zum Herz der Stadt genauso der Schlossplatz: „Rechts vor dem Schloss wurde vom Lions Club und anderen Gönnern 2008 das Denkmal Hambacher Vorbotin von Professorin Christiane Maether errichtet.

Es erinnert daran, dass die herausragenden Kämpfer für Freiheit und Demokratie im ,Vormärz‘ gerade von der Zweibrücker Juristenszene im Umfeld des höchsten pfälzischen Gerichts aus wirkten.“ Zudem erinnere eine Gedenktafel in Bubenhausen an der Apotheke – dem früheren Gasthaus Ladenberger – an die dortige Gründung des deutschen „Pressvereins“ 1832. Und in den 1980er Jahren seien die Straßen im Neubaugebiet „In den Fuchslöchern“ um den Hambacher Platz nach herausragenden Zweibrücker Persönlichkeiten des Vormärz benannt worden. Wobei Dury bedauert: „Leider sind die Straßenschilder von der Stadt nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, mit einer Erläuterung versehen wurden, so dass ihre Bedeutung weitgehend verborgen bleibt.“