Großveranstaltung voraussichtlich am 12. Juni 2021 in Zweibrücker Innenstadt : Rund 10 000 Besucher bei Tag der Bundeswehr erwartet

Zweibrücken Vom Festplatz an der Rennwiese bis zum Alexanderplatz will sich die Bundeswehr in einem Jahr präsentieren. Auch hochrangiger Besuch kommt wohl.

Der Bundeswehr-Tag soll am Samstag, 12. Juni 2021, nicht in der Kaserne stattfinden – sondern vom Morgen bis in den späten Nachmittag in weiten Teilen der Innenstadt. Die Dimension verdeutlichte bei der Präsentation im Stadtrat Hans-Helmut Lenzen, Leiter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Zweibrücken: „Wir haben den Bereich vom Festplatz an der Rennwiese bis zum Herzogplatz, Hallplatz und Alexanderplatz vorgesehen.“ Man brauche so viel Platz, um „Schwergerät und Fähigkeiten“ der Bundeswehr zu präsentieren, Schwerpunkte seien zudem Umweltschutz und Ausbildung bei der Bundeswehr. Mit dabei seien „auch befreundete Organisationen wie die US-Airforce aus Ramstein“. Erfahrungsgemäß kämen an jedem der „Tag der Bundeswehr“-Standorte 7000 bis 12 000 Besucher. Davon werde auch die Zweibrücker Wirtschaft profitieren, was nach der Corona-Krise „ein kleiner Aufbauschub“ sein könne. Die örtliche Gastronomie werde eingeladen, die Bewirtung zu übernehmen – natürlich auch mit mobilen Ständen von Vereinen, wie Lenzen auf Nachfrage von Thomas Körner (FWG) sagte.