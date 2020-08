Diesen Mittwoch beziehungsweise Donnerstag : Zwei eintägige neue Baustellen

Zweibrücken An der Einmündung zwischen Landauer Straße und Molitorstraße wird diesen Mittwoch ein beschädigter Ampelmast erneuert. Das dauert voraussichtlich zwei bis drei Stunden. In dieser Zeit ist er Gehweg an der Ecke gesperrt und durch ein Arbeitsfahrzeug kommt es im Kreuzungsbereich zu einer geringfügigen Fahrbahnverengung.

Zum Schutz der Arbeiter wird die erlaubte Geschwindigkeit auf maximal 30 km/h reduziert. Während der Arbeiten ist nämlich die gesamte Ampelanlage ausgeschaltet.