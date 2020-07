Stadtbäume brauchen Hilfe : Zweibrücken sucht Baumpaten

Zweibrücken Der Verein „Zweibrücken vernetzt“ ruft dazu auf, sich mehr um die Bäume in der Stadt zu kümmern. Sie zu gießen, sei nicht allein Aufgabe des UBZ.

Grgic betreut mit ihrer Familie seit diesem Sommer selbst einige Bäume. Darunter die 2019 gemeinsam mit Oberbürgermeister Marold Wosnitza, dem UBZ und der Kita in Ernstweiler gepflanzten Obstbäumchen im Ernstweilertal sowie Bäume auf dem Mühlberg hinter dem Garten Rücker. Mehrmals in der Woche fahren die Naturschützerin und ihr Team mit einer Wagenladung gefüllter 20-Liter-Kanister zur Bewässerung an beide Standorte. „Den Bäumen im Ernstweilertal geht es gut Dank der guten Pflege durch den UBZ im vergangenen Jahr, am Mühlberg könnten wir Unterstützung brauchen“, lobt Grgic. Die Mühlberg-Bäumchen seien erst seit acht Monaten in der Erde und stehen den ganzen Tag in der prallen Sonne. Im Stadtgebiet bekommen zahlreiche Bäume bereits braune Spitzen oder lassen die Blätter hängen, etwa die Ginkos in der Fasaneriestraße oder auch die jungen Bäumchen in der Poststraße in Richtung Bahnhof. Auch die Bäume in der Fruchtmarktstraße oder die Büsche auf dem Ernstweiler Friedhof wirken ausgetrocknet.