Bubenhauser Hausbesitzer zum zweiten Mal in drei Wochen bestohlen : Blumenleiter-Dieb gesucht: 50 Euro Belohnung winken

So sieht die in der Wattweilerstraße geklaute Blumenleiter aus. Foto: privat via Polizei ZW

Bubenhausen Die Zweibrücker Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Ein unbekannter Täter stahl am Samstag (21 bis 23.30 Uhr) eine 1,50 Meter hohe Deko-Holzleiter mit Blumenstöcken, die an eine Hausfassade an der Wattweilerstraße in Bubenhausen angelehnt war, berichtet die Polizei. Der Schaden betrage etwa 60 Euro. Es handele sich um den zweiten Diebstahl innerhalb von drei Wochen, weshalb die Geschädigten eine Belohnung 50 Euro ausloben für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen. Erkenntnisse an die Polizei Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60, pizweibruecken@polizei.rlp.de.