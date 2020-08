Serie (Teil 1 von 3): Die Kandidat*innen für die Ortsvorsteherwahl in Oberauerbach : Für Radweg und schnelles Internet

Serie (Teil 1 von 3): Die Kandidat*innen für die Ortsvorsteherwahl in Oberauerbach

Oberauerbach Nach dem Tod von Ortsvorsteher Andreas Hüther (CDU) wählen die Oberauerbacher am 13. September dessen Nachfolgerin oder Nachfolger. Eine Frau und zwei Männer kandidieren. Der Merkur stellt alle vor. Heute: Willy Danner-Knoke (SPD).

Willy Danner-Knoke besitzt von den drei Kandidaten für den Oberauerbacher Ortsvorsteher die längste politische Erfahrung. Bestimmt schon länger als 20 Jahre sei er in der SPD, erzählt der 53-Jährige. Ursprünglich stammt er aus einem Arbeiterhaushalt im „rot gefärbten“ Rimschweiler – „da war der Weg in die SPD nicht weit“. Zum Eintritt in die Partei habe ihn auch der einstige Stadtrat Kurt Zahler bewegt.