Zweibrücken : Open Air Sommerfest beim SVN

Zweibrücken Die Bands Wall Street 44 und Hubbert House Band spielen am Wochenende auf dem Parkplatz neben dem Sportheim des SV Niederauerbach.

(sf) Bevor die Fußballer wieder das Geschehen im Westpfalzstadion bestimmen, feiert der SVN Zweibrücken am Samstag und Sonntag, 15. und 16. August, ein Open-Air-Sommerfest auf dem Parkplatz neben dem Sportheim des SVN. Am Samstag, ab 20 Uhr, heizt die Coverband Wall Street 44 die Stimmung musikalisch an. Die Band hat Pop-, Rock- oder auch Deutschrock von Westernhagen im Programm.