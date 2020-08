„Pro Fahrrad“ in Zweibrücken : Fahrrad-Initiative trifft sich am Donnerstag

Zweibrücken Die Zweibrücker Bürgerinitiative „Pro Fahrrad“ trifft sich am Donnerstag, 13. August um 19 Uhr im Valentins Biergarten an der Schließ, Geschwister-Scholl-Allee 13. „Alle die an einer Verbesserung der Situation der Fahrradfahrer in und um Zweibrücken interessiert sind, sind herzlich willkommen“, teilt Klaus Fuhrmann mit.

Bei Regen wird das Treffen ins Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach verlegt, (Steinackerstraße 6).

