Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenbauarbeiten in Sulzbach : Hochstraße für Busse gesperrt

Sulzbach Am Freitag, 7. August, fahren von 8.30 bis 10.30 Uhr keine Busse in der Hochstraße in Neuweiler. Im Bereich Hochstraße/Sulzbacher Weg gibt es für zwei Stunden eine Teilsperrung, weil dort zwei Kanaldeckel angehoben werden.