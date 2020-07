Neunkirchen : Brücken und Wege werden erneuert

Neunkirchen Kasbruchtal: Fäulnis hat Bauwerken zugesetzt. Einige Verbindungen sind gesperrt.

Aufgrund des feuchten Untergrunds wurden vor vielen Jahren kleine Brücken und Holzbohlenwege ins Gelände gebaut. Diese ermöglichen reizvolle Einblicke in die Feuchtbiotope. Gleichwohl sind diese Holzbauwerke anfällig für Fäulnis. Aufgrund baulicher Mängel müssen die Verbindungsbrücke zur „Jungferntreppe“ mit den Brandgräbern und der Bohlenweg bis zum „Opferstein“ nun komplett gesperrt werden, schreibt die Stadt Neunkirchen in einer Pressemitteilung. Die Bauwerke sollen in den kommenden Wochen erneuert werden. Das geschieht in Abstimmung mit dem Umweltministerium, der Wasserschutzbehörde und dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, die vorab ihre Zustimmung erteilen müssen. Da die Baumaßnahme nur in der trockenen Jahreszeit durchgeführt werden können, diese aber in die Brut- und Setzzeit fällt, gelten hier besondere Auflagen. Oberbürgermeister Jörg Aumann: „Wir planen, die Arbeiten baldmöglichst zu beginnen, damit die Erholungssuchenden ihre gewohnten Wege nutzen können. Wir bitten aber um Verständnis für die notwendige Sperrung, damit hier niemand zu Schaden kommt. Die Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, entsprechende Umgehungen über das vorhandene Wegenetz zu wählen.“