Ortsbeirat Rimschweiler : Weiter kein Termin für „Hirtengarten“

Rimschweiler Immerhin soll der Bebauungsplan für das Neubaugebiet in Rimschweiler nach den Sommerferien verabschiedet werden.

Offene Ohren für das rechtliche Bauplanungsverfahren für den schon längere Zeit in der Mache befindlichen Bebauungsplan „Im Hirtengarten“ hatten die Rimschweiler Ortsvorsteherin Isolde Seibert (SPD) und die Ortsbeiratsmitgliedern wohl. Auf den Nägeln zur Sitzung am Dienstagabend brannte ihnen allerdings die Grechtchenfrage: Wann endlich geht es mit dem Bauen oder den Erschließungsarbeiten los?

Das Interesse, sich im künftigen Neubaugebiet „Im Hirtengarten“ einen Bauplatz zu sichern, ist groß. Ortsvorsteherin Seibert machte dies ihrerseits überzeugend deutlich. Zahlreich würde schon jetzt bei ihr in Hinsicht Bauplatzerwerb nachgefragt. Die Interessenten wollten wissen, wann es endlich mit den Erschließungsarbeiten losgeht und zu welchen Kosten die Stadt das Bauland veräußert.

Auch diese Frage musste Stadtplaner Ehrmann unbeantwortet lassen. Dafür erinnerte er daran, dass ein möglicherweise zeitraubendes Bodenordnungsverfahren entfällt, denn das gesamte Baugelände gehört schon jetzt der Stadt Zweibrücken. „Wie vermessen das Baugelände in Eigenbesitz“, so die Anmerkung des Stadtplaners.

Der hatte zuvor nochmals die Planung vorgestellt und dabei auch nach verschiedenen Sachfragen klargemacht, was in einem Bebauungsplan geregelt werden kann und was nicht. Die Nutzung von Photovoltaikanlagen beispielsweise, würde den künftigen Häuslebauern bereits mit dem Einreichen der Bauplanungsunterlagen empfohlen. Ein Ortsbeiratsmitglied hatte dazu Fragen gestellt und auch darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sei, entsprechende Vorkehrungen dafür zu treffen, dass bei Starkregen die Grundstückseigentümer eigene Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr treffen.