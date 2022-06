Party nach der Corona-Pause : Kleinbundenbach feiert  Dorffest

Kleinbundenbach Die Corona-Pause ist vorbei und in ein Kleinbundenbach konnte am Wochenende endlich wieder gefeiert werden.

Nahtlos wissen die Kleinbundenbacher Dorffest-Organisatoren an die Erfolge der früheren Jahre anzuknüpfen. Wie vor Corona spendierte nunmehr, dem Beispiel seiner Amtsvorgänger folgend, zum Festauftakt am Samstag Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger das erste Festferkel, sorgte sich der einheimische Metzger Markus Vollmar um die leckere Zubereitung am Spieß und kamen die Besucher scharenweise, um die Traditionskette erfolgreich abzuschließen. Gefeiert wurde bis lange nach Mitternacht. Der plötzliche Platzregen just um diese Zeit konnte dem Feiervergnügen von gut und gern 300 Besuchern nichts anhaben.