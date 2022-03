Landfrauen-Verein Rimschweiler : Fortbildung in Sachen Handarbeit

Rimschweiler Die Landfrauen in Rimschweiler laden nach dem Erfolg im Februar erneut zu einem Handarbeits-Camp ein. Als extravagante Besonderheit haben sie diesmal eine Spezialistin in anspruchsvoller Hardanger-Stickerei dazugewinnen können.

. „Ja, wir sind Wiederholungstäterinnen“, lacht Susanne Jaenicke. Die Vorsitzende der Rimschweiler Landfrauen und Vorstandsmitglied Alexandra Loch laden erneut zu einem Handarbeits-Camp in die Bürgerstube ein. Bei dem ersten Termin im Februar war von den begeisterten Teilnehmerinnen der Ruf nach einer Fortsetzung laut geworden, denn viele wollten ihre begonnenen Arbeiten lieber in der Gemeinschaft mit der Unterstützung vollenden oder, ermutigt von den Erfolgen, neue Herausforderungen wagen.

Die beiden Fachfrauen in Sachen Handarbeit hatten sich nicht lange bitten lassen. Susanne Jaenicke bestätigt: „Vor dem Sommer treffen wir uns noch mal, um uns beim gemeinsamen Nähen, Stricken und Häkeln auszutauschen.“ Dabei legen die Landfrauen diesmal sogar noch eine Schippe drauf. Mit ihrem eigenen Wissen und langjährigen Erfahrungsschatz können sie Einsteigern sowie Frauen, die sich an kompliziertere und anspruchsvollere Projekte wagen wollen, im Nähen, Stricken, Sticken oder Häkeln mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch die beiden Dozentinnen freuen sich sehr, dass sie zudem noch eine Hardanger-Spezialistin als Lehrerin gewinnen konnten.

Die Hardanger-Stickerei stammt aus Norwegen, wie der Name des berühmten Fjords vermuten lässt. Diese gehört zur Technik der Durchbruchstickerei und ist durch spezielle Doppeldurchbrüche charakterisiert. Sie hat ihren Namen aus der norwegischen Hardangerregion, wo sie hauptsächlich für Trachtenblusen und Schürzen angewandt wurde. Die Technik selbst ist dabei orientalischen Ursprungs. Die ersten Durchbruchstickereien entstanden im siebten Jahrhundert in Persien und gelangten nach Italien. Hauptsächlich edle Damen fertigten hier Tischdecken und Altartücher, die im italienischen „Reticella“, also „kleines Netz“ genannt wurden. Zwischen Venedig und dem norwegischen Bergen fand zwischen dem 14. Jahrhundert und 1630 ein reger Austausch an Waren statt. Besondere Verbreitung fand die Stickerei mit ihren geometrischen Mustern am Hardangerfjord. Dort nahmen die Landfrauen die Stickerei aus dem fernen Süden auf und entwickelten sie weiter.