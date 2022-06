Tierart Wildtierstation : Eine Sprengweste für einen Hund

Die Ausstellung „Tiere im Krieg“ in den Gängen des ehemaligen Bunkers in Maßweiler. Foto: Hans Pertsch

Maßweiler Tierart Wildtierstation in Maßweiler zeigt die sehenswerte Dauerausstellung „Tiere im Krieg“.

Wer sich bis vor wenigen Monaten die Ausstellung „Tiere im Krieg“ in den Bunkern der Wildtierstation Tierart in Maßweiler angesehen hatte, fühlte sich in längst vergangenen Zeiten oder in ferne Länder versetzt. Kaum jemand hätte geglaubt, wie schnell uns die Realität nur einige Tausend Kilometer von zu Hause entfernt nochmals einholt.