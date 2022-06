50 Jahre Zweibrücken-Land : Geburtstagsparty für die Jugend

50 Jahre VG Zweibrücken-Land. Jetzt wurde in Bechhofen gefeiert. Spaß hatten Klein und Groß beim Kinder- und Familienfest. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen In Bechhofen ging am Wochenende die dritte Feier zum Verbandsgemeindejubiläum über die Bühne.

Nach Festakt vor Wochen in der Hornbacher Pirminiushalle und einer „Geburtstagsparty“ mit Vereinen zwischen Warmfreibad „ConAqua“ und dem Freizeitgebiet, zu der viele Bürger aus den Ortschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken -Land an zwei Tagen gekommen waren, galt es diesmal, den Kindern eine ganz besondere Freude anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zu machen. Bechhofen mit seiner Rollschnelllaufbahn, der nahe gelegenen Grundschule mit Spielpark und dem Dorfgemeinschaftshaus gegenüber war Veranstaltungsort – und allein das war ein Volltreffer.

„Viele Festbesucher, wie ich selbst gebürtig aus Bechhofen, sind auf mich zugekommen und meinten: Mensch, das Gelände ist ja geradezu ideal, um hier zünftig gesellig zu sein, das hast Du bestens hinbekommen!“ Verbandsbürgermeister Björn Bernhard wollte mit diesem Hinweis weniger die eigene glückliche Hand zum Organisieren dieses „Familienfestes“ in den Mittelpunkt rücken. Vielmehr ging es ihm um die Erkenntnis, dass oftmals die Veranstaltungsorte selbst erst mit „auswärtiger Unterstützung“ erkennen können, dass sie über sehr beschauliche, vielleicht sogar idyllische, zumindest aber bestens geeignete Plätze und Winkel verfügen, die sich zum Organisieren von größeren Zusammenkünften bestens eignen.

Das sei in Contwig der Fall gewesen und habe sich jetzt auch in Bechhofen wiederholt, stellte Björn Bernhard fest und wertete allein schon diese Erfahrung als einen ganz besonderen Aspekt für den „Kindertag oder Familienfest“, das letztes Wochenende Samstag in Bechhofen mit Kind und Kegel gefeiert wurde.