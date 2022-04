Neubaugebiet in Rimschweiler : Bodenproben: Keine gefährlichen „Altlasten“

Neubaugebiet in Rimschweiler

Zweibrücken Stadt ergänzt und korrigiert Merkur-Bericht über Neubaugebiet „Am Hirtengarten“ in Rimschweiler.

Das Bebauungsplanverfahren RI 14 „Im Hirtengarten“ in Rimschweiler „liegt voll im Zeitplan“. Das hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Mittwoch in einer Stellungnahme zu dem Merkur-Bericht über die jüngste Rimschweiler Ortsbeiratssitzung betont.