Neuer Kindergarten Kleinbundenbach : Zu teuer für eine schnelle Lösung

Am Ortsrand von Kleinbundenbach, gegenüber der Reithalle, soll einmal die Kleinbundenbacher Kindertagesstätte zu stehen kommen. Jetzt geht es erstmal um Planung und Finanzierung des Vorhabens. Foto: Norbert Schwarz

Kleinbundenbach Der neue Kindergarten Kleinbundenbach wird so teuer, dass die Arbeiten europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Der Weg bis hin zum Einweihungsfest für den Kindergarten in Kleinbundenbach wird noch ein sehr steiniger werden. Das machten die vielen offenen Fragen zur Projektförderung durch das Land in der Ortsgemeinderatssitzung am Dienstagabend mehr als deutlich. Aber am Willen von Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger, seinen Ortsbeigeordneten Brünesholz und Manz wie auch allen übrigen Ratsmitgliedern, schnell nicht allein eine Weichenstellung vorzunehmen sondern Fakten zu schaffen um das Projekt zu verwirklichen, mangelt es nicht.

Schon ortsansässige junge Familien und solche, die es vielleicht in naher Zukunft in Kleinbundenbach noch werden, sollen möglichst schnell eine moderne, attraktive Kindertagesstätte bekommen. Dennoch, die Verwaltungsmühlen mahlen trotz Digitalisierung und moderner Bürotechnik noch immer im gemächlichen Tempo. Zudem, bei einem größeren Bauprojekt, wie es nun einmal die Kleinbundenbacher Kindertagesstätte am Dorfrund fast in unmittelbarer Nachbarschaft zur Reithalle der Fall ist, muss die Verwaltung auch europäische Richtlinien und Verordnungen beachten. Solche beispielsweise sind die Vergabevorschriften für Leistungen am Bau, welche durch Ingenieure etwa für die Architektur, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik , Außenanlage oder sonstige Dienstleistungen notwendig sind.

Aufgrund der vom Planungsbüro Grub aus Zweibrücken erarbeiteten Machbarkeitsstudie zum Bau der Kindertagesstätte in Kleinbundenbach ist erkennbar, dass, summiert man alle Honorare dafür, der Grenzwert von 215 000 Euro überschritten wird. Im Klartext: Sämtliche Leistungen müssen in einem besonderen Vergabeverfahren europaweit ausgeschrieben werden. Das lässt sich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln und muss minutiös abgearbeitet werden. Eben von einem Fachbüro, um alles richtig zu machen sogar mit juristischem Beistand, so jedenfalls Wilfried Lauer als zuständiger Verwaltungsvertreter.

Das Augenaufreißen bei den Ratsmitgliedern und sonstigen Verantwortlichen war entsprechend groß, Beigeordneter Mario Manz stellte die aufgezeigte Notwendigkeit sogar zunächst einmal in Frage und konnte auf Anhieb nicht glauben, dass solches etwa beim Bau der IGS Contwig auch gefordert worden sei. Ausnahmen gebe es keine, diese Vorschriften müssten beachtet werden, sagte Wilfried Lauer. Fünf einschlägig bekannte Büros hatte die Verwaltung angeschrieben, von einem Büro war die feste Zusage gekommen, ein Kostenangebot bis zum Sitzungsabend vorzulegen. Geschehen sei jedoch nichts. Mit leeren Händen stand der Verwaltungsbeamte da und bedauerte diesen Zustand. Dass das Kleinbundenbacher Kindergartenbauprojekt allen unter den Nägeln brennt, ist ob der besonderen Situation hinreichend bekannt, half am Dienstagabend aber nicht weiter. Um jedoch keine weitere Zeit zu verlieren, ist Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger einstimmig beauftragt worden, im Einvernehmen mit den beiden Ortsbeigeordneten Brünesholz und Manz das kostengünstigste Büro damit zu beauftragen, das förmliche Vergabeverfahren für Ingenieurleistungen zu betrauen.

Bei den Diskussionen über die Notwendigkeit, diesen Verfahrensweg begehen zu müssen, wurde dabei wiederholt darauf hingewiesen, dass möglicherweise eine Kostenreduzierung dadurch entsteht, dass sich Kleinbundenbach für ein Schaffen der Kindertagesstätte in Modulbauweise stark macht. Hier ist es dann der Verwaltungsbeamte Lauer gewesen, der skeptisch dreinblickte. Denn nach seinem Informationsstand würde in diesem Fall das Land keine entsprechende Fördermittel bereitstellen. Für Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger und die Ratsmitglieder ist eine solche Vorgabe des Landes allerdings nicht nachvollziehbar. Im Stadtteil Mörsbach habe die Stadt Zweibrücken eine Kindertagesstätte in Modulbauweise errichtet – dafür habe das Land Fördermittel beigesteuert, gaben sich die Kleinbundenbacher Kommunalpolitiker überzeugt. Die Verwaltung erhielt deshalb den Auftrag, die Details zu dieser Kernfrage möglichst schnell zu klären, denn eine Finanzierungsüberraschung möchten die Kleinbundenbacher nicht auch noch erleben.

In einem Grundsatzbeschluss hatten sich die Kleinbundenbacher vor Wochen bereits dafür ausgesprochen, dass aus ihrer Sicht die Übertragung der Personalhoheit auf die Ebene der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Sinn ergibt. Zusammen mit sechs weitere Gemeinden und dem Wiesbacher Zweckverband soll jetzt alles umgesetzt werden. Die endgültige Zustimmung war weiter kein Thema.