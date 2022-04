Mehrere spannende Themen im Ortsbeirat Rimschweiler : Altlasten verzögern Rimschweiler Neubaugebiet

Das künftige Baugebiet „Im Hirtengarten“ von Rimschweiler war früher ein Schrottplatz. So sieht es heute aus. Foto: Norbert Schwarz

Rimschweiler Ein Problem gibt es in dem Zweibrücker Stadtteil auch bei der Vorsorge gegen Starkregen-Schäden. Zudem entschied der Ortsbeirat in seiner Sitzung über die Frage einer eigenen Jubiläumsveranstaltung zu 50 Jahren Eingemeindung.

Erneut verzögert sich die Baulanderschließung auf dem städtischen Gelände „Im Hirtengarten“, in zentraler Mitte von Rimschweiler. Denn dort, wo sich einst alte Blechkarossen zum Ausschlachten türmten oder zur Reparatur geparkt waren, sind nach der bereits abgeschlossenen Generalsanierung des Geländes in einem Teilbereich erneut Altlasten gefunden worden.

In der Ortsbeiratssitzung am Mittwochabend berichteten darüber Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und die stellvertretender UBZ-Leiterin (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) Nicole Hartfelder. Nähere Angaben zu der Art der bei Bodenproben gefundenen Altlasten und zum weiteren Vorgehen gab es aber noch nicht.

Um den dringend notwendigen Wohnbedarf im Stadtteil decken zu können, aber auch um die Chance zu bieten, dass in dem Gebäude sich vielleicht ein kleinerer Nahversorger etabliert, was ganz im Sinne von Ortsvorsteherin Seibert und den Mitgliedern des Ortsbeirates wäre. Doch vorerst gilt es die Grundlage für die Baulanderschließung zu schaffen, sprich rechtskräftigen Bebauungsplan und die Geländefreigabe mit der Bestätigung: Frei von Altlasten jeglicher Art!

Geeignetes Gelände zum Skaten, vielleicht sogar mit einer Halfpipe, das ist der Wunsch von Jugendlichen aus Rimschweiler. Zwei Mädchen hatten diesen Wunsch an Ortsvorsteherin Isolde Seibert herangetragen. Für und Wider wurden im Ortsbeirat abgewogen.

Der Oberbürgermeister und die Fachfrau zu Abwasserfragen waren es auch, die Rede und Antwort dazu standen, wie es mit Gefahren bei Starkregenereignissen im Stadtteil Rimschweiler weitergehen soll. Neuralgischer Punkt, der Bereich Bayern-/Vogesenstraße. Oberbürgermeister Wosnitza und die Diplom-Ingenieurin Hartfelder erklärten, dass die Absicht, mit breit angelegten Versickerungsgräben auf einem Wiesengelände oberhalb der Bayernstraße die Probleme zu lösen, wohl nicht realisierbar sei. Denn hierzu wäre die Zusammenarbeit mit Grundstückseigentümern unabdingbar – aber gegenwärtig nicht möglich. Auf landwirtschaftlicher Nutzfläche sollten streifenförmig Gräben angelegt werden in denen bei Starkregenereignissen das vom Außengelände zur Ortslage abfließende Oberflächenwasser hätte aufgefangen werden können. Statt dieses kostengünstigeren Vorhabens muss jetzt der Kanal in der Vogesenstraße in einem Teilbereich vergrößert werden.