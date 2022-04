Ärger um Windräder im Ortsbeirat Mittelbach : Infoabend hinterlässt faden Beigeschmack

Der Buchwald gegenüber dem Wahlerhof. Für viele Bürger und auch Ortsvorsteher Kurt Dettweiler undenkbar, dass ausgerechnet dort ein 240 Meter hohes Windrad zu stehen kommen soll. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Mittelbachs Ortsvorsteher Kurt Dettweiler sieht in der Veranstaltung gar eine „feindliche Übernahme“.

Im und am Buchwald von Mittelbach-Hengstbach, unweit des Wahlerhofes, soll Standort für zwei Windräder modernster Kategorie und stattlicher Höhe werden. Bei einer Infoveranstaltung zum Wochenbeginn, die Stadtratsmitglieder waren vor Wochen bereits detailliert über die Planungsabsichten umfassend unterrichtet worden, gab es Details zum Projekt für Ortsbeiratsmitglieder und Vorortbürger. Nach Einschätzung des Ortsvorstehers Kurt Dettweiler (FWG) ist es das gewesen, soweit es die Menschen vor Ort betrifft. Der Grund: Weder Ortsbeirat noch Ortsvorsteher sind ins Genehmigungsverfahren irgendwie eingebunden!

Erneuten Grundsatzdiskussionen wie bei der Infoveranstaltung entzog Ortsvorsteher Dettweiler schon mit Aufruf des Tagesordnungspunktes jegliche Grundlage: „Jeder Interessierte hatte die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, sich einen Überblick zu verschaffen, zu diskutieren und seine Meinung kund zu tun. Der Ortsbeirat wird weder gehört, die Bauantragsprüfung erfolgt nach den Vorgaben der einschlägigen Gesetze. Mit dem Infoabend wollte ich als Ortsvorsteher lediglich jedem Interessierten die Möglichkeit geben, sich direkt an den Investor zu wenden, Fragen zu stellen und ohne Wartezeiten prompt eine Antwort zu bekommen. Dass bei der Infoveranstaltung vieles nicht so verlief, wie man sich das eigentlich bei einer derart wichtigen Zusammenkunft wünscht, ich denke dabei schwerpunktmäßig an die Akustik, das Fehlen von Mikros und Lautsprechern, die Ortsgemeinde hatte das alles angeboten, verstehe ich durchaus, ist aber nicht unser Bier, denn wir haben nichts zu entscheiden!“

Damit gab sich allerdings FDP-Ortsbeirätin Erika Watson (sie ist auch Vorsitzende der örtlichen Bürgerinitiative gegen die Windräder) überhaupt nicht zufrieden, die meinte, warum dann der Punkt überhaupt auf der Tagesordnung stehe und hatte schon einen förmlichen Fragenkatalog parat, den der Ortsvorsteher an das städtische Ordnungsamt weiterleiten sollte, da dieses in die Genehmigungsfindung für die beiden 240 Meter hohen Windkraftanlagen gemeinsam mit dem Bauamt eingebunden sei.

Zum weiteren Verfahren erklärte Ortsvorsteher Dettweiler vor großer Zuhörerkulisse im Mittelbacher Dorfgemeinschaftshaus, dass nunmehr alle Eingaben zum Genehmigungsverfahren für die beiden Windräder geprüft werden. Ob am Ende dieser Prüfungskette dann eine Baugenehmigung stehe, sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vorauszusagen.

Unterstützung bekam dabei Dettweiler vom Ortsbeiratsmitglied Markus Wolf (FWG), der feststellte, dass der Ortsbeirat in der Sache keine politische Entscheidung zu treffen habe. Den Infoabend wertet der Ortsvorsteher als eine „feindliche Übernahme“, der Ablauf sei so nicht angesprochen oder geplant gewesen. Schon gar nicht, dass gleich sechs weitere Vertreter des Investors „BayWa r.e.“ in sechs verschiedenen Gruppen die informationssuchenden Bürger beraten und aufklären sollten. Erika Watson ließ sich aber nicht beirren und erklärte ihrerseits die Weitergabe des Fragenkataloges an das Ordnungsamt. Dabei erbat sich auch die Unterstützung aus den Reihen des Ortsbeirates, weil es um die Interessen der Vorortbürger gehe.