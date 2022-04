Triwo-Flugplatz Zweibrücken : Flugzeug gelingt Notlandung in Zweibrücken

Die Notlandung einer kleinen Chartermaschine hat am Triwo-Flugplatz Zweibrücken am Mittwochabend für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und weiteren Rettungskräften gesorgt. Foto: Polizeidirektion Pirmasens

Update Zweibrücken Der Pilot entschied sich, wegen Fahrwerksproblemen die nächstgelegene Landebahn anzufliegen. Jetzt ist auch bekannt, woher die Maschine kam.

Eine Chartermaschine musste am Mittwochabend am Flugplatz Zweibrücken notlanden. Der Pilot hatte Fahrwerksprobleme gemeldet.

Wie die Polizeidirektion Pirmasens am späten Abend in einer Pressemitteilung ergänzend informierte, war die französische Chartermaschine in Frankreich gestartet. Es handele sich um eine Pilatus PC-12 (ein einmotoriges Turboprop-Flugzeug). An Bord seien zwei Piloten und drei Passagiere gewesen. Alle „konnten das Flugzeug nach der Landung unversehrt verlassen und waren wohlauf“.