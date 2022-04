Saarländer zieht Widerspruch zurück, deshalb kein Prozess in Zweibrücken : Corona-Demo: Geldstrafe für „Freiheitsfahrer“ nun rechtskräftig

Zweibrücken Über den wegen Körperverletzung angeklagten Saarländer hätte am Mittwoch das Amtsgericht Zweibrücken entscheiden sollen. Doch es kam anders.

Rückblende: Am frühen Samstagnachmittag des 20. Februar 2021 hatte der damals 58-Jährige, der mit seinem Wohnmobil an einem gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen-Politik gerichteten Autokorso der sogenannten „Freiheitsfahrer“ teilgenommen. Dabei fühlte er sich von einem damals 59-jährigen Zweibrücker behindert, der die Kreuzung Saarlandstraße-Gestütsallee nahe der Festhalle langsam überquerte – möglicherweise um die Autokorso-Teilnehmer in ihren Fahrzeugen auszubremsen, die sich gerade zu ihrer Rundfahrt aufstellten. Was sich der „Freiheitsfahrer“ aus dem Kreis Neunkirchen, vor dessen Wohnmobil der Zweibrücker einige Sekunden lang verharrt hatte, offenbar nicht bieten lassen wollte. Wutentbrannt verließ der 58-Jährige sein Führerhaus und rannte dem vermeintlichen Störenfried hinterher – obwohl der Zweibrücker bereits die Fahrbahn verlassen und die andere Straßenseite erreicht hatte. Dort sprang der aufgebrachte Spiesen-Elversberger den Fußgünger an, nahm ihn in den Schwitzkasten und rang ihn zu Boden.