Breitensteinstraße Mittelbach : Mit Bürgersteig, der Kinder wegen

Zweibrücken Bei einer Anliegerversammlung wurde über den Ausbau der Breitensteinstraße in Mittelbach beraten.

Für die Grundschule und Sportler, allen voran Fußballer, Tennissportler und Boulespieler, ist die Breitensteinstraße im Ortsteil Mittelbach als reine Anliegerstraße eine bedeutsame Verkehrsader, die nunmehr erneuert werden soll. Nach den Sommerferien soll es mit den Ausbauarbeiten losgehen. Damit die Arbeiten flott über die Bühne gehen, ist an eine zehnwöchige Vollsperrung gedacht. Nicht einmal die Schulbusse dürfen hoch zur Grundschule fahren. Am Wochenende gab es für die Straßenanlieger Informationen aus erster Hand. Ortsvorsteher Kurt Dettweiler informierte sie über das Projekt. Ortsbeiratsmitglieder waren gleichfalls zur Stelle und diskutierten mit.

Zwei Ausbauvarianten für die Straße mit Rasenplatz, Tennis- und Bouleplätzen, Grundschule und Kindergarten am Straßenende hat die Stadtverwaltung dem Ortsvorsteher mit Ortsbeirat als Ausbaumöglichkeiten zukommen lassen. In beiden Fällen reicht der Erneuerungsabschnitt nicht hoch bis zur Grundschule oder gar dem Sportheim der TSG Mittelbach-Hengstbach. Falls die Fahrbahn asphaltiert wird, ist die Ausbaustrecke länger als beim gleichfalls möglichen Ausbau in Verbundsteinen. Befragt danach, warum das so ist, musste Ortsvorsteher Kurt Dettweiler mit einem Schulterzucken antworten: „Kann ich nicht sagen, das ist mir nicht gesagt worden!“