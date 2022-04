Schneebruch-Folgen in und um Zweibrücken : Nach Extremwetter: Forst rät Ostern von Waldbesuchen ab

Zweibrücken Einige Wege sind sogar noch komplett unpassierbar.

Nach dem kurzfristigen Wintereinbruch in der Pfalz in der Nacht vom 8. auf den 9. April wird zu erhöhter Vorsicht beim Betreten des Waldes geraten. Das teilte am Mittwoch die Zweibrücker Stadtverwaltung mit. Begründung: „Durch abgebrochene Äste oder komplett umgefallene Bäume kann es weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen. Vor allem auf den Wegen im Heilbachtal, hinauf zum Naturfreundehaus Harzbornhaus, meldet der Forst für Zweibrücken Wegehindernisse und Gefahrenstellen. Auch ist der Weg 42 in Wattweiler wegen querliegender Bäume gesperrt.“