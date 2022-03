Zweibrücken will mehr Zeit zur Reaktion auf Überflutungen gewinnen : Stadt plant Starkregen-Alarmsystem

Der Auerbach in Oberauerbach: nach Starkregen ein reißender Fluss. Dieses Foto vom Februar 2022 zeigt aus ähnlicher Perspektive das gleiche Haus am Ufer wie unser Schönwetter-Bild. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Zweibrücken Überflutete Straßen und Keller durch Hochwasser sind für Zweibrücken ein bekanntes Problem. Damit es durch Starkregen nicht wie im Ahrtal zu schlimmeren Katastrophen kommt, befürwortet der Stadtrat nun ein aufwendiges neues Mess- und Warn-System.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch Zweibrücken aufgeschreckt. Dass Überflutungen manchmal nicht vermeidbar sind, wissen auch die Rosenstädter aus jahrzehntelanger Erfahrung. Aber das Beispiel Ahrtal zeigt: Hochwasser und Starkregen können deutlich schlimmer werden als statistisch erwartbare „Jahrhundertereignisse“. Eine schnellere Warnung der Bevölkerung vor der konkreten Gefahr hätte sehr viele Leben gerettet, und auch Wertsachen wären rechtzeitig in Sicherheit zu bringen gewesen.

Weil frühzeitige Warnungen so wichtig sind, will die Zweibrücker Stadtverwaltung nun ein „Starkregen-Frühalarmsystem“. Der Stadtrat hat am Mittwochabend einstimmig einen entsprechenden Förderantrag an die Landesregierung unterstützt. „Das Projekt ist so spannend, dass das (Klimaschutz-)Ministerium einen Pilotcharakter sieht“ für Rheinland-Pfalz, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), der auch der oberste Zweibrücker Katastrophenschützer ist. Deshalb sehe er gute Aussichten, die angestrebte Förderung von 70 Prozent zu erhalten. In diesem Fall soll das Projekt laut Ratsbeschluss „zeitnah umgesetzt“ werden.

Der Auerbach in Oberauerbach: bei gutem Wetter ein beschaulich-idyllischer Bach (Archivbild 2020). Foto: Volker Baumann

Von den Investitionskosten (rund 142 600 Euro) müsste die hoch verschuldete Stadt damit nur 42 500 Euro selbst tragen. Die jährlichen Betriebskosten übernehme der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken. Deren Höhe werde derzeit noch geprüft, teilte der UBZ am Freitag auf Merkur-Nachfrage mit.

Installiert und betrieben werden soll das Starkregen-Frühalarmsystem von der (bislang vor allem in Baden-Württemberg und Bayern tätigen) Herzogenauracher Spekter GmbH. Spekter-Vertreter Hans Junginger stellte das System dem Stadtrat vor. Auf normales Hochwasser (etwa infolge von Schneeschmelze) könne man sich ja tagelang vorbereiten, sagte Junginger. „Bei Starkregen und lokalen Gewitterzellen ist das ganz anders.“ Es könne sein, dass in Zweibrücken die Sonne scheint – aber wenige Kilometer weiter sich bedrohliche Wolken zusammenballen oder schon Wassermassen niedergehen. Bauliche Maßnahmen seien zwar „sehr wirkungsvoll, um mehr Schutz zu geben – aber es bleibt ein Restrisiko“. Und das könne gerade bei Hanglagen wie in Zweibrücken verheerende Folgen haben. „Es geht um Zeitgewinn“, betonte Junginger. Mit dem Spekter-Frühalarmsystem ließen sich Starkregen-Gefahren „ein bis anderthalb, manchmal auch zwei Stunden vorher erkennen“ – das bringe Zeit, um „vorbereitete Maßnahmen“ umzusetzen wie die Alarmierung der betroffenen Bevölkerung via SMS, E-Mail oder bei Bedarf sogar Anruf (dieser sei auf jedes Handy möglich). Bürger könnten dann noch rechtzeitig reagieren – von einfachen Maßnahmen wie die Dachluken zu schließen bis hin zur Flucht „in höheres Gelände“ bei bevorstehenden Sturzfluten.

Lesen Sie auch Einstimmiges Votum im Rat : Der Weg ist frei für die Anschaffung neuer Sirenen

Oberbürgermeister Wosnitza ergänzte, wie kürzlich beschlossen setze Zweibrücken zur Alarmierung zudem „auch auf Sirenen, weil Mobilfunk auch mal ausfallen kann“.

Junginger erläuterte, überflutungsgefährdet seien nicht nur die im Tal an den großen Bächen lebenden Zweibrücker: „In leichten Gefällelagen kann es bei Starkregen ganz dramatische Abflüsse hin zum Fluss geben.“

Zwar veröffentliche der Deutsche Wetterdienst (DWD) Radarbilder, die auch Spekter nutze. „Aber da ist noch keine Quantität erkennbar, wie viel wo niederschlägt.“ Wichtig sei deshalb, zudem „in Echtzeit vor Ort den Niederschlag zu messen mit Regensensoren an vielen kritischen Stellen“. Hinzu kämen „Kanalsensoren“ um die Rückstaugefahr zu erkennen und „Pegelsensoren“ (in Zweibrücken 19) an den Bächen. Alle gewonnenen Daten würden automatisch „in die Cloud übertragen und 24/7 ausgewertet“. Ergebnis: „Man sieht, ob ein Überflutungsereignis kommt oder nicht.“

Dass nur bei konkreten örtlichen Gefahren gewarnt werde „und nicht wie vom DWD fast täglich“, bringe auch deshalb einen Sicherheitsgewinn, weil „Überalarmierung zu Ignoranz führt“: Denn Warnungen würden nach vielen Fehlalarmen oft nicht mehr ausreichend ernst genommen.

Walter Rimbrecht (SPD) und FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler wiesen eindringlich darauf hin, dass die Bickenalb ja ganz überwiegend im Saarland liege und bei Starkregen „die größte Gefahr von dort kommt“, so Dettweiler. Junginger bestätigte, dass Abstimmung mit den Nachbarkommunen wichtig sei, zumal auch die an den Unterläufen von dem Zweibrücker System profitieren würden. Bei den Zuflüssen reiche zum Schutz Zweibrückens aber ein Sensor „nahe der Stadtgrenze“, so müsse nicht die ganze Bickenalb überwacht werden.

Wosnitza berichtete, er habe „mit Hornbach schon informelle Gespräche geführt, da ist großes Interesse. Ich bin fest überzeugt, dass es Lösungen geben wird mit den einzelnen Kommunen.“

Der Oberbürgermeister erinnerte auch an den Starkregen Anfang Februar, als der Auerbach in Oberauerbach nach 40 Kubikmeter Niederschlag in einer Nacht plötzlich stark angestiegen war. Wie der Merkur berichtete, waren damals auch andere Teile Zweibrückens betroffen, insbesondere Hengstbach, Rimschweiler sowie in der Geschwister-Scholl Allee an der Rennwiese. „Mehrere Straßen wurden durch Geröll und Wasser überflutet, einige Keller von Wohnhäusern waren mit Wasser vollgelaufen“, bilanzierte Feuerwehr-Chef Frank Theisinger. Verletzt wurde in Zweibrücken zum Glück niemand.