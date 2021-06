Spielplatz Bohnrech in Contwig : Zwei Wochen braucht der Rasen noch

Contwig Das Grün auf dem fertigen, aber noch nicht eröffneten neuen Spielplatz in Contwig erholt sich vom kalten Frühjahr.

Viel Geld hat die Gemeinde Contwig in die Hand genommen, um den kleinen und größeren Kindern im derzeitigen Neubaugebiet oben am Bohnrech einen in jeder Beziehung geeigneten Spielplatz zu schaffen. Niemand dachte allerdings letztes Jahr daran, dass dieses Frühjahr von den Temperaturen her außergewöhnlich kalt werden würde. Die Rasensaat sprießt erst in den letzten Tagen so, wie man sich das schon vor Wochen wünschte. Am Freitag ist Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette nochmals vor Ort gewesen, um sich von der notwendigen Nachsaat und weiteren Verbesserungsarbeiten zu überzeugen. Zusammen mit den Verantwortlichen des Bauhofs kam sie überein, dass zum Monatsende der Spielplatz in der Meisenstraße eröffnet wird. Bis dahin heißt es allerdings, dass sich Kinder und Eltern, Omis und Opis in Geduld üben.