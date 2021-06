Bechhofen : Fortuna wählt Michael Sonntag zum Beigeordneten

Ortsbürgermeister Paul Sefrin und der frisch gewählte Beigeordnete Michael Sonntag. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Das monatelange Ringen um die Besetzung des Postens in Bechhofen wurde am Montagabend per Losentscheid beendet.

Michael Sonntag von der CDU-Fraktion wird Nachfolger des verstorbenen Siegbert Bernhard. Nach dreimaliger erneuter Pattsituationen am Montagabend, diesmal allerdings mit Gegenkandidatin Christian Burghardt, die für die SPD Fraktion mit Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen ging, musste das Los entscheiden. Ortsbürgermeister Paul Sefrin musste gezwungenermaßen „Glücksfee“ spielen. Er zog den Umschlag mit dem Namen „Michael Sonntag“.

Welche Dramatik, welche Turbulenz bei der Ortsbeigeordnetenwahl mit insgesamt fünf Wahlgängen und keiner Stimmentscheidung. Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung musste jetzt das Los entscheiden. Die Kuverts mit den Namen der Kandidaten waren extra in die Wahlurne geworfen worden. „Ist dein Arm lang genug?“, war dann die Frage am Sitzungstisch. Beide Umschläge wurden aus der Urne heraus nochmals auf den Tisch gekippt. Ortsbürgermeister Paul Sefrin mischte nochmals alles durcheinander und nahm ein Kuvert in seine Hand und öffnete dies: Michael Sonntag! Die Last der Steine, welche in diesem Sekundenbruchteil wohl vom Herzen des Ortsbürgermeisters kullerten, sind nur zu erahnen gewesen.

Die Wahl des Ortsbeigeordneten ist einer der Sitzungsschwerpunkte gewesen. In seinen einleitenden Worten zur eigentlichen Wahlhandlung am Montagabend merkte Sefrin an, dass das Wahlprozedere hinreichend vom letzten Rosenmontag bekannt sei, ein Schlussergebnis habe es dort ja nicht gegeben. Heute sei das anders, notfalls müsse an diesem Abend das Los entscheiden.

Ortsbürgermeister Sefrin sah sich noch einmal genötigt darauf hinzuweisen, dass es schon in der Vergangenheit eine Gepflogenheit in Bechhofen gewesen ist, die beiden Ortsbeigeordneten als paritätische Vertreter des Ortsbürgermeisters zu betrachten und diese auch zeitlich entsprechend amtieren zu lassen. Es sei auch eine übereinkommende Absprache gewesen, dass, entsprechend des Wahlergebnisses von 2019, Übereinkunft darin erzielt worden sei, dass die CDU entsprechend der Wählerstimmen den Ersten Ortsbeigeordneten stellt, die SPD dafür mit Achim Scherer den Ortsbeigeordneten.

Das breite Arbeitsspecktrum für beide Beigeordneten listete der Ortsbürgermeister nochmals auf, wohl im Vertrauen darauf, dass in demokratischer Wahl eine Entscheidung getroffen werden kann. Fraktionssprecher Matthias Roos schlug erneut Michael Sonntag vor und diesmal hatte auch die SPD-Fraktion eine Bewerberin parat, Christine Burghard, zusammen mit Ernst Klein an der Spitze des örtlichen SPD-Ortsvereins und auch Seniorenbeauftragte des Ortes.