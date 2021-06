Rätseln Sie mit! : Ungewöhnlicher Rundbau

Wer weiß, wo wir dieses Foto gemacht haben?

Und hier kommt schon die nächste Kirche zum Erraten des Standortes, wobei diese zumindest von dieser Ansicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt nach Kirche ausschaut. Ist es aber und darum darf wieder gerätselt werden. Wo in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land befindet sie sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort bitte per E-Mail an merkur@pm-zw.de.