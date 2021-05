Bahnhofstraße Contwig : Ab 28. Juli wird gewerkelt

Contwig Die Bauarbeiten in der Contwiger Ortsmitte beginnen mit der Ampel-Erneuerung.

Die Dorfmitte von Contwig wird mit der Bahnhofstraße zur Jahresmitte Großbaustelle. Vom Kreuzungsbereich aus in Richtung Bahnhof wird der gleichnamige Straßenzug ausgebaut. Keine Deckenerneuerung oder sonstige kosmetische Arbeiten an der Straßenoberfläche, nein, bis zur Brücke hin wird ein Vollausbau notwendig sein. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Kaiserslautern, Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land und Ortsgemeinde arbeiten zusammen. Startschuss werden die Arbeiten bei der Ampelanlage sein. Mit ihnen geht es am 28. Juli los.

„Es wird eine Vollsperrung in der eigentlichen Ausbauphase des Teilstücks der Bahnhofstraße geben, wenn einmal die Verkehrszeichenanlage wieder funktioniert“, verdeutlicht sie. Brinette sicherte jede denkbare Hilfe während der Bautage zu, der Marktplatz soll in dieser Zeit ein zentraler Parkplatz für die Anlieger werden, so die Vorstellung der Ortsgemeinde. „Jeder weiß, dass eine solche Maßnahme für die Anlieger Erschwernisse mit sich bringt, aber da muss man einfach über die Dinge reden und in aller Regel sind die Bauarbeiter hilfsbereit und entgegenkommend. Das zeigt sich ja auch stets bei den Straßenausbaumaßnahmen im Ort“, meint Brinette.