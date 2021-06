Lambsborner Straße Bechhofen : Startschuss für zwei Jahre Bauzeit

Schadhafte Straßenoberfläche, fehlende Bürgersteige: Jetzt wird die vielbefahrene Lambsborner Straße in Bechhofen endlich ausgebaut. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Mit dem Ausbau der Bürgersteige soll im Juli der Ausbau der Lambsborner Straße in Bechhofen beginnen.

„Jetzt geht´s los, jetzt geht´s los!“ Oft genug skandieren Fans mit diesen Worten das Nahen eines Großereignisses. Bechhofens Ortsbürgermeister Paul Sefrin neigt nicht zu derlei Ausbrüchen. Trotzdem, die Freude über den baldigen Baubeginn für das seit vielen Jahren in der Priorität ganz oben anstehende Projekt sei durchaus vorhanden, räumt ein. Kommenden Montag werden die Arbeiten in der Lambsborner Straße vergeben, für die die Ortsgemeinde Baulastträger ist, die Bürgersteige.

Zwei Jahre wird die vielbefahrene Straße in Richtung Lambsborn Baustelle sein. „Das werden wir alles hinbekommen, keine Frage, ich bin froh, wenn es im Juli endlich losgeht, Eine saubere Ortsdurchfahrt ist für jede Gemeinde ein Aushängeschild. Für dieses Projekt sind wir schon lange zugange, mussten wir dicke Bretter zu bohren, bis wir jetzt bald Bagger beim Arbeiten haben“, sagt Paul Sefrin.

In den späten 60er und frühen 70er Jahren schon ist mit Stützmauerbau und Gehwegherstellung durch die Anlieger vieles nicht so gelaufen, wie es bei einer ordnungsgemäßen Erschließungs- oder Ausbaumaßnahme hätte der Fall sein müssen. Sich allerdings darüber noch heute den Kopf zu zerbrechen sei fruchtlos, winkt Sefrin ab. Die Ortsgemeinde Bechhofen muss zu den Kosten rund eine halbe Million Euro beisteuern. „Die Gemeinde teilt sich diese Kosten entsprechend der Beitragssatzung mit den Anliegern und dadurch, dass wir ja den wiederkehrenden Beitrag einführten, wird die Beitragslast nicht allein auf die Grundstückseigentümer in der Lambsborner Straße, sondern auf die im gesamte Ort verteilt“, klärt Paul Sefrin über die beitragsrechtliche Frage auf.