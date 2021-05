Unternehmen stellt sich im Contwiger Rat vor : Hoffnung auf Glasfaser

Contwig Die Firma UGG will Contwig mit schnellem Internet versorgen. Die Ortsgemeinde soll das nichts kosten.

Mit ihm in die große Schwarzbachtalortschaft angereist Sandra Winnik von der Beratungsgesellschaft EY. Einer Gesellschaft, die Kundenerlebnis, Kundenbindung und Finanzberatung schaffen will. UGG hat, betonte Geschäftsführer, mit Telefonica Spanien und Allianz-Versicherungen als Geldgeber potentielle starker Partner an seiner Seite. Einen Provider für das künftige Netz präsentierte er am Sitzungsabend ebenfalls. O 2 Deutschland käme als erstes Unternehmen in Frage. Allerdings, das komplette Glasfasernetz der UGG ist offen für alle. Nur, Telekom oder andere haben sich bisher noch nicht gemeldet. Konnten sie auch nicht, weil, wie schon erwähnt, noch nichts in den so oft beschriebenen „trocknen Tüchern“ ist.