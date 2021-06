Inzidenz in Südwestpfalz ist mehr als 17 mal niedriger : Zweibrücken hat höchste Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Südwestpfalz Deutschlandweit sind nur sechs Städte und Kreise schlechter als die Rosenstadt – während nur sechs besser sind als die direkt benachbarte Südwestpfalz.

Am Freitag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz zwei weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Die beiden Betroffenen leben in Zweibrücken und in Pirmasens. Die Person aus Zweibrücken war zuvor bereits als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung Südwestpfalz mit.

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) meldete am Freitag folgende aktuellen Inzidenzwerte (Neuinfektionen umgerechnet auf 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen): Landkreis Südwestpfalz 4,2, Stadt Pirmasens 22,4 und Stadt Zweibrücken 73,1. Damit ist die Inzidenz in Zweibrücken gegenüber dem Vortag (81,8) zwar leicht zurückgegangen – die Inzidenz bleibt aber den dritten Tag hintereinander die höchste in ganz Rheinland-Pfalz. Dagegen hat der benachbarte Kreis Südwestpfalz die mit weitem Abstand niedrigste Inzidenz. In Rheinland-Pfalz betrug die Inzidenz am Freitag 27,8.