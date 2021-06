Ab Montag wird Priorisierung aufgehoben : Impfberechtigte Rheinland-Pfälzer sollen sich bis Sonntag anmelden

In Rheinland-Pfalz können sich ab Montag alle für eine Impfung anmelden - denn die Priorisierung wird aufgehoben. Darum bittet der Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) auch darum, dass sich alle in der Prio-3-Gruppe bis Sonntag für einen Termin registrieren, um sich unnötige Wartezeiten zu ersparen. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Mainz/Zweibrücken Da ab Montag die Impf-Priorisierung aufgehoben wird, könnten so lange Wartezeiten vermieden werden. Die Landes-Inzidenz ist so niedrig wie lange nicht – einzig in Zweibrücken liegt sie über der 80er-Marke.

Die Impfungen in Rheinland-Pfalz nehmen weiter Fahrt auf. So hatten am 3. Juni mehr als 1,7 Millionen Menschen ihre Erstimpfung erhalten, rund 900 000 Menschen wurden bereits zwei Mal geimpft. Im Juni wird Rheinland-Pfalz etwa 1,5 Millionen Impfdosen erhalten, von denen rund zwei Drittel an die Arztpraxen im Bundesland verteilt werden. „Mit den angekündigten Lieferungen des Bundes können wir das Tempo hochhalten“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Freitag. Er bat darum, „auch die Möglichkeit wahrzunehmen, sich beim Arzt Ihres Vertrauens, um einen Impftermin zu bemühen“. Über diesen Weg könne man womöglich die Wartezeit verkürzen.

Ab kommenden Montag, den

7. Juni, wird die Priorisierung zur Registrierung, wie durch den Bund angekündigt, auch in Rheinland-Pfalz aufgehoben (wir berichteten). Aus diesem Grund appellierte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister an alle derzeit Impfberechtigten, die eine Corona-Schutzimpfung wünschen, sich bis diesen Sonntag für einen Termin zu registrieren: „Nur so vermeiden Sie unnötig lange Wartezeiten auf eine Impfung. Die Terminvergabe läuft auch nach dem 7. Juni unter allen bereits registrierten Personen nach der in Bundesimpfverordnung festgelegten Priorisierung.“ Die einzige Gruppe, für die eine Priorisierung auch bei Neuregistrierungen weiter greifen wird, ist die Gruppe der Menschen über 70 Jahre.

Wie auch in der Vergangenheit werden die Kapazitäten der Online-Anmeldung als auch der Hotline angepasst, um auf die erwartete hohe Anzahl an Anfragen in den ersten Tagen vorbereitet zu sein. Wenn möglich, sollten Interessierte die Online-Anmeldung unter impftermin.rlp.de zur Registrierung nutzen.

Der Gesundheitsminister betonte, dass man sich mit einer Anmeldung ab dem 7. Juni auf Wartezeiten einstellen muss. „Durch die Ankündigung der Aufhebung der Priorisierung durch den Bund wird eine zusätzliche Erwartungshaltung geweckt, die mit den bisher angekündigten Liefermengen kurzfristig nicht zu erfüllen ist. Deshalb muss die Bundesregierung zugleich auch für mehr verfügbaren Impfstoff sorgen.“ Weiterhin werden dem Ministerium zufolge zu wenig Vakzine geliefert, um noch mehr zu impfen.

Während die Impfkampagne weiter vorangetrieben wird, sanken die Zahlen in Rheinland-Pfalz auf den niedrigsten Wert seit Mitte Oktober. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag eine Sieben-Tage-­Inzidenz von 28,0. Vor einer Woche waren es noch 33,2 gewesen. Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag 186 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Aktuell sind

4879­ Menschen infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 3752 Covid-19-­Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben; sieben mehr als am Donnerstag.