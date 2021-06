Ausstellung vom 3. Juli bis 2. August in Zweibrücken : Erste „KidsGalerie“ mit Drache Kokosnuss

„Der kleine Drache Kokosnuss“ war auch im Kino ein Erfolg. Jetzt können Kinder bis 12 Jahre aus Zweibrücken und Umgebung zeigen, wie gut sie Szenen rund um die Geschichte malen können. Foto: picture alliance / dpa/Universum Film

Zweibrücken „Drachen-Kunstwerke“ stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung vom 3. Juli bis 2. August in Zweibrücken. Kinder bis 12 Jahre können ab sofort ihre Bilder rund um den kleinen Drachen Kokosnuss einreichen.

(red/cms) Die Erwachsenen haben es vorgemacht. Jetzt ziehen die Kinder nach. So wird es im Juli ähnlich der „StadtGalerie“ eine „KidsGalerie Zweibrücken“ geben. Kinder bis 12 Jahre sind eingeladen, Drachenkunstwerke zu gestalten und einzureichen. Die „KidsGalerie“ ist angelehnt an das Mitmachabenteuer des „Kleinen Drachen Kokosnuss“, das gerade über den YouTube-Kanal der Stadt Zweibrücken präsentiert wird. Die Geschichte hat die Stadt anlässlich des Welttages des Buches aufgezeichnet. Doch bei diesem digitalen Erlebnis für die Kinder soll es nicht bleiben. In Kooperation zwischen dem Stadtmarketing und der Jugendbücherei wird die digitale Drachen-Geschichte jetzt auch „live“ umgesetzt.

Die Realisierung erfolgt in drei Phasen – Phase 1: Sammlung der Arbeiten für eine öffentliche Ausstellung; Phase 2: Präsentation der Drachen-Geschichte; Phase 3: Ausstellung der Werke im Rahmen der ersten „KidsGalerie“ vom 3. Juli bis 2. August.

Christina Rauch, Beigeordnete der Stadt Zweibrücken, erklärt: „Der Welttag des Buches ist Anlass und Idee zur Kinder-Galerie mit dem kleinen Drachen Kokosnuss. Ich bin sehr gespannt auf die Kunstwerke und freue mich auf eine rege Teilnahme vieler Kinder bei der ersten ‚KidsGalerie Zweibrücken’.“

Noch bis 22. Juni können Kinder bis 12 Jahre ihre Drachenwerke einreichen. Inspirationen liefert ihnen das Mitmachvideo der „Kleine Drache Kokosnuss“ im YouTube-Kanal der Stadt, natürlich das Buch selbst oder auch Ingo Siegner. Der Autor hat den kleinen Drachen Kokosnuss erfunden, die Bücher vom Kokosnuss geschrieben und illustriert, also die Bilder zur Geschichte gezeichnet. Auf Youtube (Stichwort: Malen mit Spaß) zeigt er in einer kleinen Malschule, wie man den Kokosnuss am besten malt. Er erklärt, dass er zum Beispiel immer mit der Nase anfängt, der Lippe, den Nasenlöchern und den Augen.

Jüngere Kinder dürfen gerne auch eine Vorlage bemalen, die zum Download auf www.zweibruecken.de bereitsteht. Doch in erster Linie sollten die jungen Künstler natürlich selbst kreativ sein und ihre eigenen Ideen aufs Papier bringen oder basteln. Wichtig ist nur, dass auf dem Bild ein Drache zu sehen ist. Alles weitere ist offen.

Für eine einheitliche Präsentation im Rahmen der „KidsGalerie Zweibrücken“ sollten die Arbeiten auf DIN A3 gemalt werden. Gewinnen können die Kinder natürlich auch. Unter allen Künstlerinnen und Künstlern werden fünf Preise ausgelost.

Bekannte Zweibrückerinnen haben dem digitale Mitmachabenteuer „Der kleine Drache Kokosnuss“ übrigens ihre Stimmen gegeben: Die Beigeordnete Christina Rauch, Anne Detzler, Leiterin der Stadtbücherei und Stefanie Neuendorf, Leiterin der Jugendbücherei. Mit einer Live-Lesung eröffnen die drei am Samstag, 3. Juli, die Ausstellung mit hoffentlich ganz vielen Drachenkunstwerken. Weiteres, also wann, wie und wo das alles stattfindet, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Denn zunächst freuen sich die Veranstalter zur Vorbereitung der ersten „KidsGalerie“ auf viele schöne Kunstwerke rund um den Drachen im Format DIN A3.

Einsendeschluss für die Kunstwerke ist am Dienstag, 22. Juni, in der Jugendbücherei Zweibrücken, Hofenfelsstraße 53.

Die Beigeordnete Christina Rauch, Anne Detzler, Leiterin der Stadtbücherei, und Stefanie Neuendorf, Leiterin der Jugendbücherei, eröffnen am 3. Juli mit einer Live-Lesung die Ausstellung. Foto: Stadt Zweibrücken / Kinder- und Jugendbuchverlag cbj München